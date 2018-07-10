От вожжей до «баранки»: как крымско-татарские женщины стали водителями

Эльмара Мустафа, крымско-татарская блогер и писательница

Крымская татарка испокон веков умела искусно управлять разными средствами передвижения, гласят народные предания. Тернистый путь от блестящей наездницы до опытного автомобилиста пройден. Но до сих пор это будоражит представителей сильного пола, которые никак не могут смириться с «плодами эмансипации». А происходит это так…

Женщина — первый водитель?

Традиционно любой мужчина не любит, когда женщина пытается «влезть» в его стихию. И вождение автомобиля — яркий тому пример. Стоит набрать в гугле «женщина за рулем», как тут же выскакивают смешные фото, видеоролики, цитаты, статусы, анекдоты о том, как «мастерски» барышня управляет машиной. А, между прочим, женщина села за руль еще два века назад и, более того, первая в истории провела тест-драйв на индивидуальном транспортном средстве с автономным мотором, который в будущем стал называться автомобилем. Произошло это в 1888 году, когда «отец» автомобилестроения немецкий механик Карл Бенц создал экипаж с двигателем внутреннего сгорания. Его жена — Берта Бенц — первой испытала гениальное изобретение своего мужа, тем самым прославив его на весь мир. Отважная женщина тайком от мужа взяла с собой двух маленьких сыновей и поехала к матери, преодолев расстояние более 100 км.

После путешествия Берты Бенц женщину за рулем можно было увидеть только в начале XX века. А вот в XXI веке драйвер в юбке больше не сенсационное событие. И узнать ее в большинстве случаев на дороге можно, даже не заглядывая в лобовое стекло. Видите, как симпатичная машинка медленно катится, «тупит» у светофора, или, к примеру, аккуратненько зажимает то левый ряд, то правый, при этом становится жертвой нецензурной брани, которая на нее обрушивается со всех сторон? Скорее всего, это автоледи. А еще всем известно, что женщина — «королева» парковки. Ну, плоховато у нас с ориентацией в пространстве — что поделаешь?

Девушка красит ресницы за рулем машины. Архивное фото

"Машину вожу хорошо, умею объезжать препятствия, встраиваться в потоки, рулить в сильный ливень, и даже зимой в гололед без проблем с моста съезжаю. А вот парковаться не умею! — признается Фериде. — Однажды, пока я парковалась на пустой дороге, пять машин успели подъехать и занять места. Причем все так быстро произошло, они то и дело мелькали перед моими глазами. Пока я вертела головой во все стороны, мест не осталось".

Также часто бывают случаи, когда представительница прекрасного пола, пока изящная ножка выбирает нужную педаль, умудряется красить губы или ногти, курить и разговаривать по телефону одновременно и т. д. Одним словом — героиня магистрали автоматически становится главной темой разговоров и насмешек мэнов.

Как бы там ни было, дамы атакуют крымские дороги и у каждой свои причины покорить еще одну мужскую высоту. К примеру, Зарема ездит на авто уже 18 лет и считает для себя это выгодным.

"Без машины сложно доехать за город. Бензин, конечно, дорогой, как и его обслуживание, но любой комфорт требует вложений. Когда мне говорят про экономию, я отношусь к этому скептически. Пусть эти «экономисты» дальше стоят зимой на остановке с синими губами или в промокшей под дождем одежде", — считает она.

"Для меня автомобиль — это буквально «рабочее место». Я работаю риелтором и машина мне необходима, чтобы показывать клиентам объекты, которые находятся в продаже", — рассказывает Эдие.

Арслан къыз и Гульджемал: с вожжами вместо руля

Было время, когда автомобиль заменяли повозка, заправленная лошадьми, или сама лошадь. Они были одним из главных средств передвижения в прошлых веках. Женщин-мусульманок к управлению такими приспособлениями по религиозным убеждениям не допускали. Но исключения тоже никто не отменял. Более того, старинными транспортными средствами женщины искусно управляли, и подтверждают сей факт даже народные предания. Так, в одной из крымско-татарских народных сказок «Агълагъан нар ве кульген айва» ("Плачущий гранат и смеющаяся айва") нашла отражение древняя история об амазонках Крыма, которые были блестящими наездницами. В сказке говорится о том, как юная красавица, названная мужским именем Ибраим, вынуждена покинуть родину. В странствиях ее верным другом стал конь. Девушка совершает подвиги, которые многим юношам не под силу. В результате девушка Ибраим превращается в юношу и женится на дочери падишаха, заняв его престол.

Или, например, в произведении великого крымско-татарского просветителя Исмаила Гаспринского «Арслан къыз» ("Девушка-львица"), написанном в 1895 году. Это легенда о 17-летней мусульманке Гульджемал, которая, будучи единственным ребенком в семье муллы, т.е. шейха, спасла свой народ. Смелая Гульджемал была прекрасной наездницей, метко стреляла из лука и ружья. Когда враги окружили ее родной город, она не позволила ему сдаться, обратившись к военному совету с пламенной речью, уговорила их пойти за подмогой в Кашгар. Смелая девушка обрезала свои длинные косы и переоделась в мужскую одежду, после чего оседлала коня и покинула город. Преодолев опасный путь, она попала в Кашгар, где ее ждало разочарование — встретила трусливый народ, который не спешил ей помочь. На виду у праздной толпы приезжий «юноша» вошел в городскую женскую баню, тем самым вызвав гнев местных мужчин, которые собрались у ее ворот. Тем временем Гульджемал, успокоив напуганных женщин, рассказала о своем хитром плане. Те в свою очередь восхитились ее мужеством и пообещали выступить против врага вместе со своими братьями. Горожане назвали ее львицей — Арслан къыз. В тот же день 20-тысячное войско вместе с девушкой одержало победу над врагом.

Если в прошлых веках управление транспортом своего времени женщиной-мусульманкой было исключением, то в современности чуть ли не каждая вторая становится водителем. И это уже не вызывает возмущений и осуждений с точки зрения ислама. Более того, в некоторых мусульманских странах есть даже такси, водителями которых являются женщины и возят они только представительниц слабого пола. А одна из компаний красит свое женское такси в розовый цвет. Спрос на услуги такого наемного авто неуклонно растет.

Возвращаясь в родные края, стоит отметить, что явление «крымская татарка за рулем» давно перестало удивлять и смущать. К примеру, журналистка Айше Шулакова получила права почти год назад. Для нее вождение — это еще одна сбывшаяся мечта.

"За рулем машины я чувствую себя свободной и легкой. Люблю ездить в дальние и ночные поездки, слушать музыку", — рассказывает девушка-водитель.

А у известной крымско-татарской певицы Фазиле Ибраимовой «стаж» вождения тоже небольшой, но для нее это комфорт и свобода. «Моим учителем в этом нелегком мужском труде стал отец. Водить машину — настоящее удовольствие, которое придает уверенность в себе», — признается артистка.

А вот внучка дважды героя Советского Союза Амет-Хана Султана Вероника водит уже 13 лет. «Мне всегда было интересно сесть за руль. Научилась управлять авто довольно быстро. Правда, иногда кажется, что до сих пор учусь, особенно когда так называемые „учителя“ на дороге часто умничают», — делится Вероника.

Директор Медиацентра им. И. Гаспринского Сайде Усманова, несмотря на протесты отца, водит машину почти 10 лет. В их семье три дочери и все за рулем.

"Научилась ездить быстро. В первое время была очень напряжена, но потом решила, что для того, чтобы ездить уверенно и хорошо, надо ездить каждый день, даже если в булочную. За рулем никогда не устаю и очень радуюсь, когда возникают дальние поездки, потому что для меня это своеобразный отдых! — рассказывает женщина. — Я не только вожу, но могу с любым мужчиной поговорить об устройстве автомобиля — объем двигателя, подвеска и т.д. ".

Мужчины о женщинах

А что скажут мужчины — прирожденные водители — о женщинах «за баранкой»? Стоит отметить, что большинство моих знакомых в последнее время относятся к этой теме более лояльно, но «старомодные экземпляры» еще остались.

"Не скажу, что нравится или не нравится, зависит от способности вести себя на дороге", — считает Эдип.

"Когда смотришь на это — нормально. А вот если будет везти лично меня, тогда будет непривычно!" — шутит Алан.

"Вполне нормально отношусь! " — говорит Амет. Но добавляет: «Хватало дураков на дорогах, теперь еще и дуры есть!»

А вот по мнению автоинструкторов, ситуации на дорогах бывают разные и барышни вполне справляются. По словам инструктора по вождению одной из крымских автошкол Эрфана Расимова, в последнее время 70% сдающих на права — представительницы женского пола. «Бывает, когда девчонки сдают и с первого раза, бывает и с пятого, а то и вообще полгода не могут получить права. Почти все сдают теорию и автодром. Основная проблема — вождение по городу. А типичные ошибки — не доехала до контрольной линии, поворотник не включила, пешеходу дорогу не уступила», — говорит он.

В целом, можно бесконечно рассуждать и приводить примеры, что даме лучше сидеть на пассажирском кресле. Но все же в природе существуют мужчины, способные адекватно воспринимать автоледи и даже считать это «приобретение» выгодным. Один мой знакомый утверждает: «Второй водитель в семье — это огромная польза. Раньше я помимо своей работы возил детей в садик и школу, ездил за продуктами. Теперь эту функцию выполняет жена. Поэтому стоит относиться к женщине за рулем более благожелательно».

Женщина за рулем. Архивное фото

Чья бы корова мычала…

А кто у нас хороший водитель? Не мужчина ли? Ради успокоения души женской предлагаю рассмотреть мужчин-автомобилистов и особенности их вождения. Так, на крымских дорогах часто можно встретить пожилых людей, не реагирующих на окружающую действительность, или, наоборот, юнцов, считающих себя шумахерами, едва получив права. Есть еще бизнесмены на крутых тачках, традиционно не считающиеся на дороге с водителями скромных машин. И, конечно же, пьяные «профессионалы».

Определить, что за рулем мужчина — тоже задача не из сложных. Видите на дороге машину, обгоняющую всех подряд, которая призрачно оказывается то на левой полосе, то на правой? Чаще всего в таких случаях «гранату» в руках держит мужчина. У женщин, как мы уже выяснили, часто проблема с ориентацией в пространстве, то бишь она на это не способна. А вот мужчины могут вполне лихо обгонять на любых дорогах. У них проблема только с тормозом чаще всего.

А вот другая ситуация. Кто-то сзади нетерпеливо сигналит, пока вы стоите на повороте, ожидая удобного момента повернуть, или выезжаете со второстепенной дороги на главную. Это, скорее всего, шумахер-мужчина. Хотя может быть хуже — нетерпеливая женщина. Ну а если вашу машину ударили сзади, то это тоже часто мужчина, которому свойственно так ездить. Соревноваться на дороге — тоже амплуа мужчин. Надо же постоянно доказывать, кто в доме хозяин, причем везде и во всем.

В качестве одного из примеров приведем свидетельство очевидцы. Эльвина стала свидетелем аварии с участием «девятки» и Nissan , за рулем которых были представители сильного пола.

"ДТП произошло месяца два назад по улице Севастопольская, на перекрестке в районе ТЦ «Центрум». Я стояла возле магазина и увидела, как водитель ВАЗ , мужчина лет 40, пролетел на высокой скорости, игнорируя «красный» и въехал в Nissan, который выезжал из переулка, не заметив несущуюся «девятку». В итоге та ему влетела в «морду» и ее развернуло. Про эту аварию говорили в новостях. Насколько я помню, обошлось без жертв", — вспоминает девушка.

В общем, у мужчин тоже полно грехов на дороге. Так что, как говорится… «Чья бы корова мычала»

На самом деле женщины, так же как и мужчины, прекрасно водят автомобили. К тому же, девушки считаются более аккуратными водителями. Статистка ДТП не говорит о том, что большинство аварий произошло по вине автоледи. У каждого автомобилиста своя манера вождения. Так может быть вопрос не в том, кто за рулем: представитель сильного или слабого пола, а в нахалах и хамах на дороге?