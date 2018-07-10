Участок дороги между Солнечной аллеей и улицей Гоголя станет односторонним

С 16 июля в Зеленограде измениться схема движения на оживленном дорожном «пятачке» недалеко от станции Крюково. Речь идет об участке дороги, пересекающей разделительный газон между двумя проезжими частями Панфиловского проспекта.

По информации сайта мэрии Москвы, на этом участке в направлении от Солнечной аллеи к улице Гоголя со следующего понедельника введут одностороннее движение. Там уберут одну полосу и автомобилистам, следующим со стороны Ленинградки, для поворота с Панфиловского проспекта на Солнечную аллею нужно будет заехать на Крюковскую площадь.

Соответствующее решение одобрила окружная комиссия по безопасности дорожного движения префектуры ЗелАО для увеличения пропускной способности и повышения уровня безопасности дорожного движения.