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Кабмин утвердил серо-синюю раскраску машин полиции
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Кабмин утвердил серо-синюю раскраску машин полиции 

ТАСС 12 часов назад
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Правительство России утвердило новую цветовую гамму автомобилей полиции, которые теперь могут быть серо-синими. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В соответствии с документом, наряду с прежней бело-синей гаммой, автомобили полиции могут быть и серо-синими, причем серый должен использоваться в качестве основного цвета.
Одновременно вводится новая цветовая гамма для машин Росгвардии. В нее включены белый и синий цвета. Кроме того, на автомобилях Росгвардии будут нанесены надписи «Росгвардия» и «Полиция», а также геральдический знак.
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