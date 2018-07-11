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Утверждена новая цветовая гамма автомобилей полиции
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Утверждена новая цветовая гамма автомобилей полиции 

Москва24 11 июля 2018
Фото: Москва24
Российское правительство утвердило новую цветовую гамму полицейских автомобилей. Теперь они могут быть серо-синими. Постановление кабмина опубликовано на интернет-портале правовой информации.
Как сказано в документе, отныне автомобили полиции могут быть не только бело-синими, как раньше, но и серо-синими. При этом в качестве основного цвета должен использоваться именно серый, уточнили в правительстве.
Цветовую гамму машин Росгвардии также решили обновить. В нее включили белый и синий цвета. Помимо этого, на автомобили нанесут надписи «Росгвардия» и «Полиция», а также геральдический знак.
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