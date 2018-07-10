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Таксиста избили за то, что он отказался везти собаку
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Таксиста избили за то, что он отказался везти собаку 

ТВ-МИГ 12 часов назад
Фото: ТВ-МИГ
фото группы «Подслушано во Владимире» социальной сети «Вконтакте»
Неприятный инцидент произошел вчера вечером, в районе 22 часов возле одной из многоэтажек на улице Разина. Во дворе жилого дома водитель такси и его потенциальные клиенты, ожидавшие вызов, устроили настоящие разборки.
По свидетельству очевидцев, таксист якобы отказался везти в салоне собаку. Какое-то время клиенты пытались убедить водителя, но потом у одного из них не выдержали нервы и он, по нашему мнению, очень подло, сзади, с разбегу ударил таксиста ногой в спину, отчего последний упал на асфальт.
Драка сопровождалась громкой нецензурной бранью. Напавшего на таксиста пьяного парня жители двора попытались оправдать — якобы у него недавно умер кто-то из близких. Впрочем, это, конечно, не является поводом для проявления столь ярой агрессии.
Таксист мог бы воспользоваться кнопкой «тревога», и на место съехалось бы десяток-другой его коллег, и тогда драка могла только усугубиться. Но водитель принял другое решение — он вызвал полицию, которая прибыла во двор уже в потемках.
На месте был составлен протокол. Не исключено возбуждение уголовного дела по 116-ой статье УК РФ («Побои»). Это будет зависеть от степени травм, полученных таксистом и от того, намерен ли он сурово наказать своего обидчика.
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