Таксиста избили за то, что он отказался везти собаку

фото группы «Подслушано во Владимире» социальной сети «Вконтакте»

Неприятный инцидент произошел вчера вечером, в районе 22 часов возле одной из многоэтажек на улице Разина. Во дворе жилого дома водитель такси и его потенциальные клиенты, ожидавшие вызов, устроили настоящие разборки.

По свидетельству очевидцев, таксист якобы отказался везти в салоне собаку. Какое-то время клиенты пытались убедить водителя, но потом у одного из них не выдержали нервы и он, по нашему мнению, очень подло, сзади, с разбегу ударил таксиста ногой в спину, отчего последний упал на асфальт.

Драка сопровождалась громкой нецензурной бранью. Напавшего на таксиста пьяного парня жители двора попытались оправдать — якобы у него недавно умер кто-то из близких. Впрочем, это, конечно, не является поводом для проявления столь ярой агрессии.

Таксист мог бы воспользоваться кнопкой «тревога», и на место съехалось бы десяток-другой его коллег, и тогда драка могла только усугубиться. Но водитель принял другое решение — он вызвал полицию, которая прибыла во двор уже в потемках.

На месте был составлен протокол. Не исключено возбуждение уголовного дела по 116-ой статье УК РФ («Побои»). Это будет зависеть от степени травм, полученных таксистом и от того, намерен ли он сурово наказать своего обидчика.