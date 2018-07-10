В Уфе голая девушка бросалась под колеса авто

Накануне ночью голая девушка бегала по оживленным дорогам и бросалась на проезжие авто. Действие происходило на улице Гвардейской в Калининском районе Уфы.

По словам очевидцев, девушка вела себя не адекватно, выкрикивала странные фразы и отбивалась от рук полиции. Предположительно, девушка находилась под воздействием психотропных веществ или наркотиков. Подробности произошедшего выясняются.

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