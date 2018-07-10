На трассе М-4 «Дон» после ДТП на дорогу выпали ульи и вылетел огромный рой пчел

В Краснодарском крае на трассе М-4 «Дон» произошло столкновение пассажирского УАЗа и грузовика, перевозившего ульи с пчелами. В результате ДТП ульи выпали на дорогу, а пчелы разлетелись. Об этом сообщает «Кубань 24».

Авария произошла рано утром во вторник. На кадрах, сделанных очевидцами, видно, что отечественный автомобиль ударил в заднюю часть грузовика. При этом пострадавших в столкновении не оказалось. После того, как ульи упали на дорогу пчелы вылетели из деревянных домиков и роем кружили над трассой.