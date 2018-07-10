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На трассе М-4 «Дон» после ДТП на дорогу выпали ульи и вылетел огромный рой пчел
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На трассе М-4 «Дон» после ДТП на дорогу выпали ульи и вылетел огромный рой пчел 

Газета.Ru 12 часов назад
В Краснодарском крае на трассе М-4 «Дон» произошло столкновение пассажирского УАЗа и грузовика, перевозившего ульи с пчелами. В результате ДТП ульи выпали на дорогу, а пчелы разлетелись. Об этом сообщает «Кубань 24».
Авария произошла рано утром во вторник. На кадрах, сделанных очевидцами, видно, что отечественный автомобиль ударил в заднюю часть грузовика. При этом пострадавших в столкновении не оказалось. После того, как ульи упали на дорогу пчелы вылетели из деревянных домиков и роем кружили над трассой.
Сотрудникам ДПС потребовалось не больше часа, чтобы зафиксировать ДТП и убрать поврежденные машины на обочину. Пчеловоду придется несколько дней ловить насекомых по окрестным полям и лесополосам.
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