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Упрямые капитаны, которые думали что проплывут под мостом
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Упрямые капитаны, которые думали что проплывут под мостом 

Don't Panic 11 часов назад
Фото: Don't Panic
Помните совершенно прекрасную историю о питерском мосте, в который врезаются каждый день? Оказывается, у него есть близкий по духу морской товарищ: упрямые капитаны самых разных судов пытаются проплыть под ним и раз за разом терпят крушение!
Правда, у капитанов, в отличие от водителей, есть небольшое оправдание. Судно может пройти или не пройти под мостом в зависимости от уровня воды. С другой стороны, для кого, в таком случае, составляются специальные прогнозы приливов и отливов? Непонятно.
Кстати, в Америке есть дорожный мост, где постоянно застревают грузовики. Водители просто пытаются пролезть под него наобум — смотрите сами, что из этого выходит.
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