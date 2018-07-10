Правительство утвердило новые цвета для полицейских автомобилей

Правительство РФ утвердило новую цветовую гамму для полицейских автомобилей. Теперь они могут быть серо-синими. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО Самозанятых предлагают освободить от заключения трудовых договоров

Согласно постановлению, наряду с прежней бело-синей гаммой машины могут быть и серо-синими, при этом серый должен быть основным цветом.

Новая цветовая гамма введена также для автомобилей Росгвардии, в неё включены белый и синий цвета. На машинах Росгвардии будет нанесён геральдический знак (эмблема войск), а также надписи «Росгвардия» и «Полиция».