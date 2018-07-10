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Правительство утвердило новые цвета для полицейских автомобилей
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Правительство утвердило новые цвета для полицейских автомобилей 

Парламентская газета 11 часов назад
Фото: Парламентская газета
Правительство РФ утвердило новую цветовую гамму для полицейских автомобилей. Теперь они могут быть серо-синими. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Согласно постановлению, наряду с прежней бело-синей гаммой машины могут быть и серо-синими, при этом серый должен быть основным цветом.
Новая цветовая гамма введена также для автомобилей Росгвардии, в неё включены белый и синий цвета. На машинах Росгвардии будет нанесён геральдический знак (эмблема войск), а также надписи «Росгвардия» и «Полиция».
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