В МЭР оценили число «серых» диагностических карт для техосмотра

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости . Доля диагностических карт, оформляемых при техосмотре автомобилей с различными нарушениями законодательства, достигает 30-80%, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития со ссылкой на экспертные оценки.

"В настоящее время достаточно распространенной стала практика приобретения «серых» диагностических карт без фактического проведения технического осмотра транспортных средств. По экспертным оценкам, от 30 до 80% всех диагностических карт оформляется с нарушением законодательства, что впоследствии может привести к росту числа дорожно-транспортных происшествий", — отмечает Минэкономразвития.

Министерство также приводит статистику ГИБДД , которая свидетельствует в том числе о взаимосвязи оформления диагностических карт с нарушениями и числа ДТП. Так, количество ДТП в связи с технической неисправностью транспортных средств в 2017 году составило 6,455 тысячи, в которых погибло или ранено 10,795 тысяч человек. В 2016 году произошло 5,394 тысячи подобных ДТП с числом погибших и раненых 9,03 тысячи человек.

Для исправления ситуации Минэкономразвития в настоящее время готовит пакет законодательных изменений, реформирующий сферу техосмотра. Планируется, что поправки будут внесены в закон о техническом осмотре транспортных средств, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовный кодекс.

"Они направлены на то, чтобы предотвратить распространение практики оформления диагностических карт без проведения техосмотра. Для этого предлагается ввести процедуру фото— и видеофиксации технического осмотра, выдавать диагностические карты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, установить государственный контроль (надзор) за соблюдением операторами технического осмотра установленных требований к его проведению", — пояснили в министерстве.

Помимо этого, предлагается четко закрепить ответственность всех участников правоотношений, связанных с проведением техосмотра. Например, штраф для автовладельцев за езду без техосмотра составит 2 тысячи рублей. «Это позволит обеспечить реальное прохождение процедуры технического осмотра собственниками», — отмечают в пресс-службе.