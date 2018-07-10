МЖД изменит движение поездов в районе Ликино-Дулево из-за перекрытия составами ж/д переезда

Московская железная дорога (МЖД) изменит технологию управления движением поездов в районе подмосковного города Ликино-Дулево из-за случаев перекрытия грузовыми составами железнодорожного переезда. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной магистрали.

«В связи с появившейся в СМИ и социальных сетях информации о том, что на окраине подмосковного города Ликино-Дулево грузовой состав останавливается и перекрывает железнодорожный переезд, МЖД провела проверку. На этом участке железной дороги в сутки курсируют восемь грузовых поездов. Отмечены отдельные случаи, когда грузовые составы занимают переезд», — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе рассказали, что для исключения таких ситуаций железнодорожники изменят технологию управления движением поездов на участке, чтобы грузовые составы сразу отправлялись на сортировочную станцию.

«МЖД приносит жителям извинения за доставленные неудобства», — добавили в пресс-службе.