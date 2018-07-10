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МЖД изменит движение поездов в районе Ликино-Дулево из-за перекрытия составами ж/д переезда
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МЖД изменит движение поездов в районе Ликино-Дулево из-за перекрытия составами ж/д переезда 

Агентство «Москва» 11 часов назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Московская железная дорога (МЖД) изменит технологию управления движением поездов в районе подмосковного города Ликино-Дулево из-за случаев перекрытия грузовыми составами железнодорожного переезда. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной магистрали.
«В связи с появившейся в СМИ и социальных сетях информации о том, что на окраине подмосковного города Ликино-Дулево грузовой состав останавливается и перекрывает железнодорожный переезд, МЖД провела проверку. На этом участке железной дороги в сутки курсируют восемь грузовых поездов. Отмечены отдельные случаи, когда грузовые составы занимают переезд», — сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе рассказали, что для исключения таких ситуаций железнодорожники изменят технологию управления движением поездов на участке, чтобы грузовые составы сразу отправлялись на сортировочную станцию.
«МЖД приносит жителям извинения за доставленные неудобства», — добавили в пресс-службе.
Агентство «Москва»: последние новости
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