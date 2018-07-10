Собаки изуродовали автомобиль москвича в погоне за кошками

В одном из дворов Москвы стая собак атаковала машину, гоняясь за двумя кошками. Одна из них погибла, а вторая спряталась от погони под автомобилем. В результате машина получила серьезные повреждения. В распоряжении «360» оказались фото и видео с места происшествия.

Инцидент произошел в ночь на 10 июля на улице Артамонова. Стаю собак услышал сосед владельцев автомобиля. Разогнать обезумевших животных он не решился и бросил в них из окна банку из-под кофе, но собак это не остановило.

Убив одну кошку, они попытались достать вторую из-под машины. В итоге собаки повредили бампер, низ машины, а также оторвали регистрационный номер.

Владельцы авто вначале заподозрили в происшествии хулиганов. Однако прибывший следователь подтвердил, что в данном случае речь идет об ущербе от животных.

Источник фото: телеканал «360»

«Что касается КАСКО, то по всем правилам — этот случай был бы страховой. Поскольку у владельца авто полис ОСАГО, то он может взыскать ущерб только с хозяина животных», — рассказал «360» директор департамента имущественного страхования физических лиц Всероссийского союза страховщиков Андрей Знаменский

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