Ещё
Грузовик с ульями попал в ДТП на Кубани: рой пчел окружил место аварии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Грузовик с ульями попал в ДТП на Кубани: рой пчел окружил место аварии 

ТК «Звезда» 11 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Улья вывалились из кузова грузовика: из них вылетели полчища пчел, которые больше часа не давали полиции зафиксировать место ДТП.
В Краснодарском крае на трассе М4 «Дон» в районе Молькино столкнулись пассажирский УАЗ и грузовой автомобиль. О ЧП сообщает местный телеканал «Кубань 24».
В результате столкновения из кузова грузовика вывалились улья с пчелами. Полчища насекомых вылетели из своих деревянных укрытий и роем кружили над трассой. Пчелы не давали сотрудникам ДПС зафиксировать аварию и убрать поврежденные машины на обочину. На ликвидацию последствий ДТП ушло больше часа.
ТК «Звезда»: последние новости
Мажорка на Lamborghini в Сочи разогналась до скорости самолета: видео Массовое ДТП на МКАД: одного из пострадавших эвакуировали на вертолете Опубликован рейтинг доступных автомобилей для большой семьи
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сразу после ЧМ дороги начали разваливаться на глазах269
Названы причины эвакуации с Крымского моста101
Водитель проучил автоледи за расплескавшийся кофе5
АЗС серьезно накажут за массовый недолив бензина72
Для водителей хотят ввести новый штраф242
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
01:03
Названы причины эвакуации с Крымского моста
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение