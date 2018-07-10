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Международный полис «Зеленая карта» не подорожает
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Международный полис «Зеленая карта» не подорожает 

360tv.ru 11 часов назад
Тарифы на страховые полисы «Зеленая карта», которые будут действовать с 15 июля по 14 августа 2018 года, для легковых и грузовых автомобилей не увеличатся по сравнению с июнем. Об этом сообщила пресс‐служба Российского союза автостраховщиков (РСА).
Страховка на 15 дней для поездок по всем странам системы «Зеленая карта» (кроме Украины, Азербайджана, Белоруссии и Молдавии) на легковых автомобилей обойдется водителям в 2450 рублей, для грузовых — 4080 тысячи рублей. Поездки по Украине, Белоруссии, Молдавии и Азербайджану на легковушке будут стоить 840 рублей, на грузовом транспорте — 1420 рублей.
Получить «Зеленую карту» на год можно за 5570 рублей (владельцам легковых машин) и 22240 рублей (обладателем фур). Это цена касается путешествий по Украине, Белоруссии, Молдавии и Азербайджану. По другим странам проехать с этим полисом можно за 9 460 рублей и 37 120 рублей соответственно.
Цены на аналогичные документы для других типов транспортных средств (автобусов, прицепов, полуприцепов, мотоциклов, сельхозтехники) также останутся неизменными.
«Зеленая карта» — международная система страхования автогражданской ответственности, которая начала действовать с 1951 года. Полис предусматривает компенсацию убытков автолюбителю в соответствии с национальным законодательством государства, где произошло ДТП. Функционирует с 1951 года. Системой «Зеленой карты» можно пользоваться на территории России, европейских стран, Израиля, Марокко, Туниса, Ирана, Азербайджана.
На территории РФ со 2 июля в силу вступил закон об административной ответственности нетрезвых водителей. Штрафовать будут автомобилистов, в чьей крови найдут 0,3 грамма спирта.
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