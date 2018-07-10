Дорожники заплатят водителям за ямы на дорогах

Дорожники будут отвечать за плохой асфальт. Поводом такого решения стал иск от мужчины, чей автомобиль пострадал в огромной яме, узнал KOSTROMA.TODAY. До этого суды первой и второй инстанции посчитали виновным самого водителя.

Как пишет газета «Ведомости» , автомобилист попал в ДТП из-за ямы невероятных размеров. Мужчина подал в суд на местных дорожников, чтобы возместить нанесённый машине ущерб. Два суда посчитали, что мужчина ехал неосторожно и сам виноват в случившемся. Их не смутило, что яма была 15 метров длиной и почти 2 метра шириной.

В итоге водитель отчаялся и подал иск в Верховный суд, в котором проанализировали схему ДТП. Как оказалось, размеры ямы не соответствуют ГОСТу. В результате верховные судьи приняли решение: виноват не водитель. Теперь дорожная компания должна возместить мужчине причинённый ущерб и выплатить штраф за это нарушение.

Кроме того, такое решение Верховного суда имеет значение и для всех остальных водителей, которые решат судиться с дорожниками.

Кстати, по ГОСТу размеры ям не должны превышать 15 см в длину, 60 см в ширину и 5 см в глубину.