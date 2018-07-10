Челябинские автомобилисты заплатили штрафов на 37 миллионов рублей

Сегодня в правительстве Челябинской области состоялось очередное заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения региона под председательством заместителя губернатора Олега Климова

«В текущем году на основании материалов систем автоматической фиксации административных правонарушений оборудованием «ЦОВ 112 — Безопасный регион» вынесено 56,6 тыс. постановлений на общую сумму 36,2 млн рублей (в бюджет области поступило 31,2 млн рублей), материалов сторонних организаций — 149,6 тыс. постановлений на сумму 85,9 млн рублей (в бюджет поступило 5,8 млн рублей оплаченных штрафов).

По информации УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области на участках дорог и перекрестках, оснащенных стационарными системами фото-видеофиксации нарушений, снижение аварийности составило до 25%. Существенно снижена тяжесть последствий ДТП», — сообщил в своем докладе начальник УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области Андрей Мурыгин

Особое внимание в своем докладе Мурыкин уделил автобусам, выполняющим пассажирские перевозки в регионе. Так, за 5 месяцев 2018 года выявлено 18 827 нарушений ПДД водителями автобусов, в том числе 1 676 автобусов, имеющих техническую неисправность, 201 факт управления автобусами, не прошедшими технический осмотр, 316 фактов управления автобусом, не оборудованным тахографом, либо с нарушением режима труда и отдыха водителя. Выявлено 37 фактов управления автобусами водителями в состоянии опьянения. Прекращена регистрация 19 автобусов, в конструкцию которых внесены несанкционированные изменения.