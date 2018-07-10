Нижегородский пенсионер совершил правонарушение, испугавшись сотрудника ДПС

67-летний житель Сокольского района Нижегородской области чуть не подрался с инспектором ДПС , не признав в нем правоохранителя. Об этом сообщается на сайте Сокольского районного суда.

Согласно информации, в конце июня текущего года 67-летний водитель, отъезжая от своего дома, задел чужой автомобиль и скрылся с места происшествия. Мужчина уехал к себе на дачу, куда через какое-то время подъехал и сотрудник ДПС.

Правонарушитель отказался проследовать к патрульному автомобилю для установления его личности и составления протокола. Он пытался скрыться от сотрудника полиции, отталкивал его, кричал и сопротивлялся. Затем пенсионер лег на землю и отказывался вставать. Дебошир силой был доставлен в отделение полиции.

На суде мужчина объяснил свое поведение тем, что не признал в незнакомце сотрудника правоохранительных органов . Тем не менее, задержавший его инспектор ДПС был одет в форменное обмундирование и прибыл на патрульном автомобиле со специальными обозначениями. При этом ранее мужчина проработал в органах МВД и МЧС длительное время.

По решению суда, за оказание неповиновения законным требованиям сотрудника полиции мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 700 рублей.