В страшном ДТП в Новосибирской области погибли четверо

На трассе произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов. Согласно предварительным данным, виновником аварии стал водитель одного из минивэнов, который выехал на встречную полосу, в результате чего и случилось ДТП. Предположительно, жертвами аварии стали четыре человека, один — пострадал.

Ранее Пятый канал сообщал, что страшное ДТП в Краснодарском крае унесло жизни сразу девяти человек. Авария случилась вечером в понедельник, 9 июля. Выжить удалось лишь 19-летней девушке. Ее доставили в реанимацию.