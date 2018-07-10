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В страшном ДТП в Новосибирской области погибли четверо
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В страшном ДТП в Новосибирской области погибли четверо 

Пятый канал 10 часов назад
Фото: ngs.ru
На трассе произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов. Согласно предварительным данным, виновником аварии стал водитель одного из минивэнов, который выехал на встречную полосу, в результате чего и случилось ДТП. Предположительно, жертвами аварии стали четыре человека, один — пострадал.
Ранее Пятый канал сообщал, что страшное ДТП в Краснодарском крае унесло жизни сразу девяти человек. Авария случилась вечером в понедельник, 9 июля. Выжить удалось лишь 19-летней девушке. Ее доставили в реанимацию.
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