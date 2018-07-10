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Автодилеры могут начать выдавать номера для автомобилей в 2018 году
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Автодилеры могут начать выдавать номера для автомобилей в 2018 году 

Rambler News Service 10 часов назад
Комитет Госдумы по транспорту и строительству на заседании 10 июля рекомендовал принять законопроект, который позволяет регистрировать автомобили и получать номерные знаки в автосалонах, передает корреспондент RNS.
Глава комитета Евгений Москвичев, отвечая на вопрос RNS о возможных сроках начала выдачи регистрационных знаков в автосалонах отметил, что «в этом году».
Юридические лица и индивидуальные предприниматели получат возможность участвовать в процессе подготовки к проведению регистрационных действий, связанных с выдачей регистрационных и других документов по допуску новых автомобилей к участию в дорожном движении, следует из проекта документа.
«Принятие законопроекта позволит повысить качество и эффективность регулирования сферы допуска транспортных средств к эксплуатации и (или) участию в дорожном движении, освободит государство от выполнения ряда излишних функций, будет способствовать развитию качества выпускаемых в обращение транспортных средств, косвенно повлияет на снижение уровня аварийности и состояние безопасности дородного движения в целом, максимально исключит из оборота транспортные средства, имеющих криминальное прошлое», — говорится в пояснительной записке к документу.
В настоящее время получить регистрационные знаки на новый автомобиль можно в подразделениях ГИБДД и в ряде МФЦ. Автомобили с пробегом продаются с номерами.
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