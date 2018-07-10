За езду без техосмотра придётся платить по 2 000 рублей в сутки

Теперь определять автомобили, которые не прошли ТО, будут не только представители ГИБДД , но и фото и видео комплексы, размещённые на дорогах. И, в случае обнаружения нарушителей система будет моментально отправлять так называемые письма счастья.

Отметим, что штраф за езду без техосмотра ещё официально не был ведён, однако, его размер уже повысили. Ведь ранее чиновники говорили о сумме в восемьсот рублей, тогда как теперь хотя сделать наказание дороже, доведя сумму до двух тысяч рублей. А для того, чтобы исключить вероятность повторного наказания, за один день будет выписываться только один штраф, вне зависимости от того, сколько именно камер в этот самый день зафиксировали правонарушение.

Отметим, что на данный момент за отсутствие карты ТО могут наказать только тех, кто занимается извозом пассажиров, например, такси или же автобусы. Однако, ввиду того, что растёт количество ДТП, в которых фигурировали автомобили без ТО или же с просроченной картой, чиновники решили ввести штраф для абсолютно всех автомобилистов.

Кроме того, планируется увеличить наказание для тех, кто выдаёт ТО для автомобилей с нарушениями со ста тысяч до трёхсот тысяч рублей. Оператор же за неправильную или намеренно фальсифицированную диагностику может получить штраф в размере пяти тысяч рублей.