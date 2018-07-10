Ещё
За езду без техосмотра придётся платить по 2 000 рублей в сутки
Далее:
Читайте также:
Ещё

За езду без техосмотра придётся платить по 2 000 рублей в сутки 

Daily-Motor 10 часов назад
Фото: Daily-Motor
Теперь определять автомобили, которые не прошли ТО, будут не только представители ГИБДД, но и фото и видео комплексы, размещённые на дорогах. И, в случае обнаружения нарушителей система будет моментально отправлять так называемые письма счастья.
Отметим, что штраф за езду без техосмотра ещё официально не был ведён, однако, его размер уже повысили. Ведь ранее чиновники говорили о сумме в восемьсот рублей, тогда как теперь хотя сделать наказание дороже, доведя сумму до двух тысяч рублей. А для того, чтобы исключить вероятность повторного наказания, за один день будет выписываться только один штраф, вне зависимости от того, сколько именно камер в этот самый день зафиксировали правонарушение.
Отметим, что на данный момент за отсутствие карты ТО могут наказать только тех, кто занимается извозом пассажиров, например, такси или же автобусы. Однако, ввиду того, что растёт количество ДТП, в которых фигурировали автомобили без ТО или же с просроченной картой, чиновники решили ввести штраф для абсолютно всех автомобилистов.
Кроме того, планируется увеличить наказание для тех, кто выдаёт ТО для автомобилей с нарушениями со ста тысяч до трёхсот тысяч рублей. Оператор же за неправильную или намеренно фальсифицированную диагностику может получить штраф в размере пяти тысяч рублей.
Daily-Motor: последние новости
Россиянин отсудил у «АвтоВАЗа» тройную стоимость машины за гниющую «Гранту» В Африке стартовали продажи «ГАЗель Next» Угонщики будут возмещать ущерб за порчу машин
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сразу после ЧМ дороги начали разваливаться на глазах269
Названы причины эвакуации с Крымского моста101
Водитель проучил автоледи за расплескавшийся кофе5
АЗС серьезно накажут за массовый недолив бензина72
Для водителей хотят ввести новый штраф242
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
01:03
Названы причины эвакуации с Крымского моста
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение