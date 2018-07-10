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Пострадавший в ДТП в центре Нефтеюганска скончался в больнице
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Пострадавший в ДТП в центре Нефтеюганска скончался в больнице 

N24.ru 10 часов назад
Фото: N24.ru
Авария произошла сегодня, 10 июля, на улице Парковой. Фото с места происшествия опубликованы в паблике «О, Нефтеюганск!» в Вконтакте.
Согласно опубликованной в сообществе информации, в центре города столкнулись две отечественные легковушки. В ДТП пострадали три человека, один из которых, по словам главврача Нефтеюганской станции скорой помощи Александры Мошкиной, скончался в больнице.
Пострадавшая в аварии женщина находится в реанимации. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД. По словам очевидцев, одна из машин двигалась с видимым превышением скорости..
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