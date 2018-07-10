Металлоинвест приобрел семь пассажирских автобусов для Лебединского ГОКа

Семь современных, экологичных и комфортабельных автобусов марки НЕФАЗ поступили в управление грузопассажирских перевозок Лебединского ГОКа (входит в компанию «Металлоинвест» ) в рамках инвестиционной программы Металлоинвеста.

Ежедневно на линию выходят более 70 лебединских пассажирских автобусов городского назначения. Новые пришли на замену отработавшим свой ресурс машинам и уже осуществляют движение по маршрутам Губкина и Старого Оскола, обеспечивая доставку работников Лебединского ГОКа к месту работы и обратно.

Поступившие автобусы высокого класса экологичности «Евро 5» оснащены двигателем Cummins мощностью 238 лошадиных сил. Они вместительны, оборудованы широкими дверьми, современной системой отопления салона.

Водители и пассажиры уже успели оценить преимущества новой техники.

«Широкий обзор, очень комфортное кресло — приятно садится за руль свеженького авто, — отметил Николай Черников, водитель автобуса УГП АО «Лебединский ГОК». — Здорово, что наше предприятие и компания «Металлоинвест» уделяют большое внимание удобству и безопасности своих сотрудников».

Техника производства Нефтекамского завода хорошо зарекомендовала себя на предприятиях компании «Металлоинвест». Еще три автобуса данной марки, в рамках программы Металлоинвеста по техническому перевооружению и улучшению условий труда работников, в настоящее время появились в распоряжении управления грузопассажирских перевозок Михайловского ГОКа.

Кроме того, Металлоинвест приобрёл для МГОКа два новых, современных автобуса ПАЗ, предназначенных для доставки горняков на смену в карьер и другие производственные площадки.