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Металлоинвест приобрел семь пассажирских автобусов для Лебединского ГОКа
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Металлоинвест приобрел семь пассажирских автобусов для Лебединского ГОКа 

АиФ 10 часов назад
Фото: АиФ
Семь современных, экологичных и комфортабельных автобусов марки НЕФАЗ поступили в управление грузопассажирских перевозок Лебединского ГОКа (входит в компанию «Металлоинвест») в рамках инвестиционной программы Металлоинвеста.
Ежедневно на линию выходят более 70 лебединских пассажирских автобусов городского назначения. Новые пришли на замену отработавшим свой ресурс машинам и уже осуществляют движение по маршрутам Губкина и Старого Оскола, обеспечивая доставку работников Лебединского ГОКа к месту работы и обратно.
Поступившие автобусы высокого класса экологичности «Евро 5» оснащены двигателем Cummins мощностью 238 лошадиных сил. Они вместительны, оборудованы широкими дверьми, современной системой отопления салона.
Водители и пассажиры уже успели оценить преимущества новой техники.
«Широкий обзор, очень комфортное кресло — приятно садится за руль свеженького авто, — отметил Николай Черников, водитель автобуса УГП АО «Лебединский ГОК». — Здорово, что наше предприятие и компания «Металлоинвест» уделяют большое внимание удобству и безопасности своих сотрудников».
Техника производства Нефтекамского завода хорошо зарекомендовала себя на предприятиях компании «Металлоинвест». Еще три автобуса данной марки, в рамках программы Металлоинвеста по техническому перевооружению и улучшению условий труда работников, в настоящее время появились в распоряжении управления грузопассажирских перевозок Михайловского ГОКа.
Кроме того, Металлоинвест приобрёл для МГОКа два новых, современных автобуса ПАЗ, предназначенных для доставки горняков на смену в карьер и другие производственные площадки.
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