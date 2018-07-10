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Полицейские автомобили в России станут серо-синими
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Полицейские автомобили в России станут серо-синими 

За рулем Кубань 10 часов назад
Фото: За рулем Кубань
Полицейские автомобили в России получат серо-синюю раскраску. Новую цветовую гамму утвердило Правительство РФ — соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно постановлению кабмина, автомобили полиции теперь могут быть не только привычного белого цвета, но и серого. Полосы при этом в обоих случаях останутся синими.
Кроме этого, расширена цветовая гамма для автомобилей Росгвардии — за счёт белого основного цвета и синих полос. При этом должны быть наненсены геральдический знак и надписи: «Росгвардия» (для транспортных средств с рубиново-красным цветом полос или панелей), и «Полиция» (для ТС с синим цветом полос или панелей).
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