Пошёл на обгон в дождь: на ЧТЗ маршрутка задела легковушку и врезалась в дерево 

Сегодня во время дождя в Тракторозаводском районе Челябинска столкнулись легковой автомобиль и маршрутка, после чего один из участников аварии врезался в дерево. Сейчас на месте работают врачи и сотрудники МЧС. По словам очевидцев, водитель маршрутки начал обгонять в условиях непогоды и не справился с управлением.
Водителя маршрутного такси зажало в автомобиле
Авария произошла на перекрёстке улиц Бажова и Героев Танкограда. Как рассказала читательница 74.ru, водитель маршрутки во время дождя резко начал перестроение.
— Маршрутка решила пойти на обгон при сильном дожде. Водитель заблаговременно не включил поворотник, выехал на встречную полосу, врезался в легковушку и протаранил дерево, — рассказала читательница 74.ru. — Водителя зажало.
Маршрутка пересекла встречную полосу и вылетела за пределы проезжей части
Собственный источник в правоохранительных органах рассказал, что на месте сейчас работают сотрудники ГИБДД. Подробности произошедшего будут известны позднее, после проведённой проверки.