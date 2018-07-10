«Авария с запашком»: универсал въехал в ассенизатор

Сегодня, 10 июля в городе Стерлитамак по улице Мира произошло курьезное ДТП.

Молодая мать за рулем mitsubishi , ехала по второстепенной дороге и не уступила ассенизаторской машине, которая двигалась по главной. Удар был достаточно сильный, спецтехнику развернуло поперек дороги и из шланга на дорогу потекло содержимое цистерны.

По словам очевидцев, девушка ехала с ребенком за рулем, свидетели также сообщили что серьезно никто не пострадал. А молодой матери впредь стоит помнить знаки приоритета и пропускать машины имеющие приоритет.