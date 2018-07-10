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«Авария с запашком»: универсал въехал в ассенизатор
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«Авария с запашком»: универсал въехал в ассенизатор 

ufa1.ru 9 часов назад
Фото: ufa1.ru
Сегодня, 10 июля в городе Стерлитамак по улице Мира произошло курьезное ДТП.
Молодая мать за рулем mitsubishi, ехала по второстепенной дороге и не уступила ассенизаторской машине, которая двигалась по главной. Удар был достаточно сильный, спецтехнику развернуло поперек дороги и из шланга на дорогу потекло содержимое цистерны.
По словам очевидцев, девушка ехала с ребенком за рулем, свидетели также сообщили что серьезно никто не пострадал. А молодой матери впредь стоит помнить знаки приоритета и пропускать машины имеющие приоритет.
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