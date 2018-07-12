Лихач на «ауди» сбил 57 овец и пастуха в Азербайджане

Инцидент произошёл в Газахском районе Азербайджана, на 480-м километре трассы Баку — Газах.

Сообщается, что автомобилист на большой скорости врезался в отару овец. 57 животных погибли на месте происшествия, пастух получил тяжёлые травмы и был госпитализирован.

"Виновным в ДТП называют жителя города Шамкир", — приводит сообщение Министерства внутренних дел Республики Азербайджан Life.ru.

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что на Невском проспекте произошло смертельное ДТП, погибла заслуженная балерина Мариинского театра. Жертвой аварии стала 75-летняя заслуженная балерина РСФСР, преподаватель Мариинского театра Ольга Искандерова. Трагедия случилась еще в июне, однако широкой общественности об этом стало известно только сейчас, потому что Искандерова жила одна.

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