Таксистов взяли на контроль

На заправках «Газпром нефти» появятся терминалы для медосмотра таксистов. Ожидается, что эти проверки повысят безопасность пассажиров.

Терминалы смогут измерить давление и пульс, определить наличие алкоголя или наркотиков в крови. Кроме того, устройство выявит признаки хронической усталости. Процедура займёт всего несколько минут.

News.ru разбирался, что должно входить в стандартную медицинскую проверку водителей и какова должна быть идеальная медпроверка.

media.gazprom-neft.ru Как пояснила порталу советник генерального директора Международного медицинского кластера Влада Сайфетдинова, удалённый сбор медицинских данных с помощью разного рода трекеров сейчас распространён во всём мире. Однако в отрыве от других решений это будет лишь полумерой: необходим системный подход, который основан не только на контроле, но и на консультативной помощи водителям.

«Новость можно воспринять так, как-будто бы инициатор нарушения медицинских норм, а значит и транспортной безопасности, — это исключительно водители, и контролировать необходимо только их. Не очень понятно, как этот терминал выявляет признаки хронической усталости, по каким параметрам это происходит — вообще этот показатель лучше всего оценивать в ходе визуального осмотра врачом», — сказала она.

По её словам, хроническую усталость нельзя измерить с помощью анализа крови.

«Ещё не очень понятно, почему в перечень измерений не внесено зрение — очень важный показатель для безопасности вождения. Зрение может очень сильно меняться при заболеваниях в разное время суток. Например, человек хорошо видит днём, но плохо в сумерках, и поэтому необходимы регулярные проверки», — отметила Сайфетдинова.

Конечно, введение таких терминалов — это правильная и своевременная мера. Она, по крайней мере, позволяет пресечь низовую коррупцию при оформлении медработниками допуска на рейс. Однако и сами компании виноваты в нарушениях транспортной безопасности, порой не меньше персонала, когда не создают водителям необходимые условия труда. Например, тот факт, что водители долгое время находятся за рулём и не ходят в туалет, провоцирует заболевания почек, а само длительное пребывание за рулём — проблемы с сердцем.

Поэтому лучшая мировая практика — это когда применение цифровых решений в медицине сочетается с профилактической работой и регулярными и внеплановыми медицинскими осмотрами.

Так, в Индии, например, врачебные комиссии проводят специальные внеплановые медосмотры для водителей старше 40 лет, с акцентом на проверку зрения и сердечно-сосудистой системы, т.е. на основные факторы риска. В Сингапуре Национальная ассоциация такси не только проводит среди водителей разъяснительную работу, в ходе которой рассказывается, почему важно делать физические упражнения на растяжку мышц в перерывах между поездками, но и организует для водителей любительские матчи по бадмнинтону.

Цифровые технологии в сфере медицинских проверок — это не панацея, а мера, которая является результативной, лишь когда применяется в комплексе с другими решениями.