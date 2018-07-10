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В Прикамье администрация заставила ремонтировать дорогу местную жительницу
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В Прикамье администрация заставила ремонтировать дорогу местную жительницу 

АиФ Пермь 9 часов назад
Фото: АиФ Пермь
В Пермском крае чиновники через суд заставили местную жительницу ремонтировать дорогу.
«Жительница Козьмодемьянского сельского поселения решила провести в дом водопровод и запросила у местной администрации ордер на проведение земляных работ. В выданном документе указано, что после работ женщина должна восстановить дорожное полотно», — пояснили в пресс-службе пермского краевого суда.
После прокладки водопровода женщина просто засыпала яму землей. При этом образовалась траншея шириной 70 см, которая затрудняет проезд автомобилей и машин экстренных служб.
Администрация сельского поселения обратилась в суд. Женщина пыталась доказать в суде, что ремонтировать дорогу должны специалисты «Водоканала», но они пояснили, что договора с ответчицей не заключали и все работы согласовывали устно.
Суд учёл, что по ордеру восстановить нарушенное асфальтное покрытие должна женщина, и обязал её поврежденную дорогу отремонтировать.
Краевым судом решение районного суда оставлено без изменения.
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