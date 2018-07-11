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В Новороссийске парню, попавшему в ДТП, привезли инвалидную коляску
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В Новороссийске парню, попавшему в ДТП, привезли инвалидную коляску 

АиФ — Юг 11 июля 2018
Фото: АиФ – Юг
Молодой человек возвращался домой после службы в армии и случайно попал в аварию. Она произошла 4 июля у автовокзала. На него упал контейнеровоз.
В больнице 19-летнему Дмитрию ампутировали обе стопы, которые придавил большегруз.
Сейчас парень проходит лечение в горбольнице № 1. К нему приехали родители из Белгорода.
Волонтеры новороссийской службы милосердия «Благостыня» передали Дмитрию инвалидную коляску, сообщает «Наша газета Новороссийск».
Напомним, 4 июля на улице Магистральной большегруз упал на бок на тротуар, в этот момент там находился солдат, который демобилизовался из армии и собирался ехать домой в Белгород.
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