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В Омской области водитель фуры отвлекся и въехал в колонну машин
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В Омской области водитель фуры отвлекся и въехал в колонну машин 

Омск Здесь 11 июля 2018
Фото: Омск Здесь
Мужчина получил различные травмы, но остался жив. Как сообщают очевидцы, авария произошла на трассе перед Калачинском вчера, 10 июля, на ремонтом участке дороги. Водитель по неизвестным причинам въехал в колонну автомобилей, стоявших на дороге, которые от удара съехали и столкнулись со стоящими впереди машинами.
Он получил множество повреждений, приехавшие врачи оказали ему помощь, и мужчина остался жив.
В комментариях омичи предполагают, что водитель просто заснул за рулем. Они отмечают, что последствия могли бы быть более суровыми, если бы перед большегрузом стояли не фуры, а легковые автомобили.
Фото: Группа «ЧП Омск».
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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