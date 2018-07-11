В Омской области водитель фуры отвлекся и въехал в колонну машин

Мужчина получил различные травмы, но остался жив. Как сообщают очевидцы, авария произошла на трассе перед Калачинском вчера, 10 июля, на ремонтом участке дороги. Водитель по неизвестным причинам въехал в колонну автомобилей, стоявших на дороге, которые от удара съехали и столкнулись со стоящими впереди машинами.

Он получил множество повреждений, приехавшие врачи оказали ему помощь, и мужчина остался жив.

В комментариях омичи предполагают, что водитель просто заснул за рулем. Они отмечают, что последствия могли бы быть более суровыми, если бы перед большегрузом стояли не фуры, а легковые автомобили.

Фото: Группа «ЧП Омск».