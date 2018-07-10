Жаль, не в России: полиция отказывается штрафовать водителей

Таким образом сотрудники дорожной полиции в Польше протестуют против низких зарплат.

В рамках акции протеста полиция отказалась составлять протоколы о нарушениях автомобилистов. Впрочем, это касается только незначительных нарушение правил дорожного движения — за серьезные прегрешения, которые потенциально создают угрозу безопасности другим участникам движения, автомобилисту все же грозит наказание.

Местные инспекторы недовольны размером заработных плат, отсутствием возможности досрочного выхода на пенсию, а также «палочной системой», при которой уровень зарплаты напрямую зависит от количества пойманных нарушителей. В акции принимают участие 99% работников польской полиции.

По словам пресс-секретаря варшавской полиции, формально протестующие не нарушают закон, так как, согласно внутриведомственному регламенту, наказание остается на усмотрение инспектора. Он может вынести водителю устное предупреждение вместо штрафа.

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