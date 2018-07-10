Авария на юго‐востоке Москвы парализовала движение

Авария на пересечении Каширского шоссе и Борисовского проезда в Москве спровоцировала многокилометровые пробки. Кадры с места оказались в распоряжении «360».

На снимке видно, что столкнулись две иномарки. У одной из них в результате удара практически снесена передняя часть. Как стало известно «360», в результате аварии пострадали три человека. У одного из них травма головы, у второго — руки. Еще один получил небольшие царапины.

Источник фото: je5u5cryon5aturday

Столкнувшиеся машины частично перегородили дорогу. Причем, произошло это в час пик, когда движение самое оживленное. Сейчас, согласно онлайн-картам, в обе стороны от места аварии фиксируются восьми и девятибалльные пробки.

Ранее суд начал рассматривать дело о ДТП с автобусом у станции метро «Славянский бульвар», где четыре человека погибли, еще два получили тяжелые травмы.