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Авария на юго‐востоке Москвы парализовала движение
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Авария на юго‐востоке Москвы парализовала движение 

360tv.ru 8 часов назад
Фото: 360tv.ru
Авария на пересечении Каширского шоссе и Борисовского проезда в Москве спровоцировала многокилометровые пробки. Кадры с места оказались в распоряжении «360».
На снимке видно, что столкнулись две иномарки. У одной из них в результате удара практически снесена передняя часть. Как стало известно «360», в результате аварии пострадали три человека. У одного из них травма головы, у второго — руки. Еще один получил небольшие царапины.
Источник фото: je5u5cryon5aturday
Столкнувшиеся машины частично перегородили дорогу. Причем, произошло это в час пик, когда движение самое оживленное. Сейчас, согласно онлайн-картам, в обе стороны от места аварии фиксируются восьми и девятибалльные пробки.
Ранее суд начал рассматривать дело о ДТП с автобусом у станции метро «Славянский бульвар», где четыре человека погибли, еще два получили тяжелые травмы.
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