В Подмосковье полицейские провели информационно-профилактическую акцию «Детское кресло спасет жизнь твоему ребенку»

В рамках акции «Безопасные каникулы с Общественным советом» в городских округах Богородский и Черноголовка сотрудники Отдела ГИБДД МУ МВД России «Ногинское» провели информационно-профилактическую акцию «Детское кресло спасет жизнь твоему ребенку».

Цель данного мероприятия — напомнить водителям правила перевозки детей, рассказать об эффективности автокресел, специальных удерживающих устройств и ремней безопасности. В ходе проведения акции полицейские вручали водителям тематические памятки по безопасности дорожного движения, напоминали правила перевозки детей в автотранспорте, а также обращали внимание на использование светоотражающих элементов в темное время суток. Водителям сотрудники полиции еще раз напомнили о том, что при движении на пешеходных переходах, перекрёстках, по дорогам около дворовых территорий, парков, скверов, около детских учреждений и игровых площадок нужно быть максимально внимательными.