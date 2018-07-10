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В Подмосковье полицейские провели информационно-профилактическую акцию «Детское кресло спасет жизнь твоему ребенку»
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В Подмосковье полицейские провели информационно-профилактическую акцию «Детское кресло спасет жизнь твоему ребенку» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 8 часов назад
В рамках акции «Безопасные каникулы с Общественным советом» в городских округах Богородский и Черноголовка сотрудники Отдела ГИБДД МУ МВД России «Ногинское» провели информационно-профилактическую акцию «Детское кресло спасет жизнь твоему ребенку».
Цель данного мероприятия — напомнить водителям правила перевозки детей, рассказать об эффективности автокресел, специальных удерживающих устройств и ремней безопасности. В ходе проведения акции полицейские вручали водителям тематические памятки по безопасности дорожного движения, напоминали правила перевозки детей в автотранспорте, а также обращали внимание на использование светоотражающих элементов в темное время суток. Водителям сотрудники полиции еще раз напомнили о том, что при движении на пешеходных переходах, перекрёстках, по дорогам около дворовых территорий, парков, скверов, около детских учреждений и игровых площадок нужно быть максимально внимательными.
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