В Самаре под колесами автомобиля пострадал ребенок

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения. Прибывшие по вызову на место происшествия врачи самарской скорой оказали ему помощь на месте и увезли в СОКБ им. Середавина.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.