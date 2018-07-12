Представлен полностью электрический автобус Mercedes-Benz eCitaro

Концерн Daimler активно занят разработкой электромобилей, в частности электрических грузовиков — например, в октябре он показал тяжелый электрогрузовик с запасом хода 350 километров (еще раньше, чем был представлен Tesla Semi). Теперь же подразделение Daimler Buses представило автобус Mercedes-Benz eCitaro — полностью электрическую версию «самого популярного городского автобуса» (по словам Daimler, было продано уже более 50 000 автобусов Citaro по всему миру).

Автобус оснащается электромоторами, способными выдавать в общей сложности 335 лошадиных сил и 970 Нм крутящего момента, передает Motor1. Машина может быть оснащена 10 модулями литий-ионных батарей, каждый из которых обладает емкостью около 25 киловатт-часов: все 10 модулей обеспечат общую емкость приблизительно 243 киловатт-часа. Модули устанавливаются в задней части, а также в крыше машины. В зависимости от комплектации автобус будет оснащаться шестью, восемью или всеми десятью модулями. В максимальной комплектации eCitaro весит 13,44 тонны.

eCitaro покажут на выставке IAA Commercial Vehicles в Ганновере, Германия, в сентябре, а в производство запустят в конце текущего года. Сообщается, что у Daimler уже предзаказали 20 электрических автобусов, которые, как ожидается, будут работать в Гамбурге.