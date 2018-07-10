Российские учёные усовершенствуют работу светофоров

В России могут появиться усовершенствованные светофоры: оптическое устройство будет не только регулировать движение, но и выводить на табло актуальную для водителей информацию, сообщает «Русская планета».

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Разработка принадлежит уральским учёным — исследователи намерены сделать светофоры, которые будут транслировать сведения о погодной ситуации, пробках на дорогах и местах ДТП. Примечательно, что управление аппаратами будет дистанционным — операторы смогут корректировать сведения в режиме онлайн.

Усовершенствованные оптические устройства могут появиться на трассах в 2019 году. Предполагается, что нововведение поможет сделать дорожную ситуацию более безопасной.