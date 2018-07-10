На перекрёстке Чапаева и Декабристов неопытный водитель протаранил дом

На оживлённом перекрёстке в районе цирка неопытный водитель на Mitsubishi Lancer влетел в одноэтажный дом. Двигаясь по Декабристов, мужчина начал поворачивать на улицу Чапаева, но не справился с управлением и въехал в дом по адресу Декабристов, 2. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

— Водитель машины имеет небольшой водительский стаж, всего один год. Проезжая перекрёсток, он не справился с управлением и въехал в здание. После случившегося он обратился куда следует. Сейчас полиция проводит проверку, по её итогом будет принято соответствующее решение, — рассказал E1.RU источник, знакомый с ситуацией.

Около года назад водитель японской иномарки так же протаранил дом в центре Екатеринбурга. Машину занесло, затем она ударилась о поребрик, чудом не задев прохожих, и въехала в жилой дом на Луначарского.

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