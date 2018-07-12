Ещё
«Побоялся долбить Mercedes»: водитель Mitsubishi объяснил, почему врезался в дом на Чапаева
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Побоялся долбить Mercedes»: водитель Mitsubishi объяснил, почему врезался в дом на Чапаева 

e1.ru 6 часов назад
Фото: e1.ru
Водитель Mitsubishi Lancer Евгений, который 10 июля врезался в дом на Чапаева — Декабристов, рассказал E1.RU, как произошло ДТП. По словам мужчины, информация о том, что он не справился с управлением, не верна.
— Я уходил от столкновения с Mercedes, который меня подрезал, — рассказал Евгений. — Я ехал по Чапаева в сторону 8 Марта по средней полосе, справа был белый Mercedes, и он без поворотника решил повернуть налево прямо передо мной. Мне что оставалось? Либо в него, либо на пешеходник. Там девушка стояла, слава богу, не задел ее.
Справа тоже ехала машина, Евгений вывернул руль влево.
— Просто побоялся долбить Mercedes, он хренову гору денег стоит, хотя мне потом и гаишники сказали, что надо было в него врезаться, — добавил водитель.
Он также отметил, что за рулем уже шесть лет, а не год, как говорилось изначально. Сам Евгений по страховке ничего не получит, а вот дому купца Афонина, в который он врезался, должны возместить ущерб, выплатив деньги на ремонт:
— Это памятник архитектуры, все страховые данные, схему ДТП я им передал. Там три кирпича пострадало, сколько это стоит, не знаю.
Мы рассказывали, что в дом купца И. Афонина машины врезаются уже не первый раз. За несколько дней до этого ДТП дом протаранил Chevrolet Tahoe.
e1.ru: последние новости
В Пионерском поселке на трех улицах отключился свет из-за аварии В центре Екатеринбурга регистратор записал, как иномарка на полном ходу сбила велосипедиста На Вторчермете до конца августа перекроют одну из главных улиц
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства12
Зачем гаишники зовут водителей в свои авто
Трагедия на трассе: зарубежный блогер не доехал до ЧМ16
Что делать, если вашу машину задели и уехали
Уходит в небо: водитель в Подмосковье разогнался до 378 км/ч и снял видео
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:20
В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
ДТП
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение