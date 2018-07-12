«Побоялся долбить Mercedes»: водитель Mitsubishi объяснил, почему врезался в дом на Чапаева

Водитель Mitsubishi Lancer Евгений, который 10 июля врезался в дом на Чапаева — Декабристов, рассказал E1.RU, как произошло ДТП. По словам мужчины, информация о том, что он не справился с управлением, не верна.

— Я уходил от столкновения с Mercedes, который меня подрезал, — рассказал Евгений. — Я ехал по Чапаева в сторону 8 Марта по средней полосе, справа был белый Mercedes, и он без поворотника решил повернуть налево прямо передо мной. Мне что оставалось? Либо в него, либо на пешеходник. Там девушка стояла, слава богу, не задел ее.

Справа тоже ехала машина, Евгений вывернул руль влево.

— Просто побоялся долбить Mercedes, он хренову гору денег стоит, хотя мне потом и гаишники сказали, что надо было в него врезаться, — добавил водитель.

Он также отметил, что за рулем уже шесть лет, а не год, как говорилось изначально. Сам Евгений по страховке ничего не получит, а вот дому купца Афонина, в который он врезался, должны возместить ущерб, выплатив деньги на ремонт:

— Это памятник архитектуры, все страховые данные, схему ДТП я им передал. Там три кирпича пострадало, сколько это стоит, не знаю.