Очевидцы: в Калининграде из-за ДТП на ул. Черняховского застопорилось движение трамваев

В областном центре на перекрёстке улиц Черняховского и Горького столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. Об этом вечером во вторник, 10 июля, «Клопс» сообщают очевидцы.

По словам свидетелей происшествия, на дороге не смогли разминуться автобус «ГорТранса» и такси. Авария произошла на трамвайных путях.

Участники ДТП перегородили проезжую часть, застопорилось движение трамваев. На 18:30 образовалась пробка из восьми трамваев.

Во время столкновения машин, предположительно, пострадал один человек.

“Кого-то на скорой увезли. У автобуса сломан дворник, кузова обеих машин повреждены”, — рассказал читатель «Клопс» Александр.

На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.