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Очевидцы: в Калининграде из-за ДТП на ул. Черняховского застопорилось движение трамваев
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Очевидцы: в Калининграде из-за ДТП на ул. Черняховского застопорилось движение трамваев 

Клопс.Ru 8 часов назад
Фото: Клопс.Ru
В областном центре на перекрёстке улиц Черняховского и Горького столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. Об этом вечером во вторник, 10 июля, «Клопс» сообщают очевидцы.
По словам свидетелей происшествия, на дороге не смогли разминуться автобус «ГорТранса» и такси. Авария произошла на трамвайных путях.
Участники ДТП перегородили проезжую часть, застопорилось движение трамваев. На 18:30 образовалась пробка из восьми трамваев.
Во время столкновения машин, предположительно, пострадал один человек.
“Кого-то на скорой увезли. У автобуса сломан дворник, кузова обеих машин повреждены”, — рассказал читатель «Клопс» Александр.
На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.
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