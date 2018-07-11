При столкновении легковушки с автобусом на перекрёстке Черняховского и Горького пострадали три человека

С места столкновения пассажирского автобуса и такси в больницы увезли троих пострадавших. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.

Калининградки 33 и 29 лет были доставлены в БСМП с подозрением на сотрясение головного мозга. На обследование из-за возможной черепно-мозговой травмы отвезли также 60-летнюю пассажирку. По данным источника, женщин осмотрели, оказали первую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

По словам одной из пассажирок, автобус поворачивал от «Планеты» на улицу Горького. В этот момент по улице Черняховского в сторону площади Победы ехало такси.

"Легковушка была для автобуса помехой справа. Таксист уже почти проехал этот перекрёсток, ему нужно было завершить манёвр. Но водитель автобуса начал сигналить, поторапливать машину и в итоге врезался в неё. Автобус был полный, люди попадали от столкновения", — отметила Татьяна.

Пассажирка отмечает, что травмы могли получить и другие люди, но после ДТП многие не стали дожидаться скорую и разошлись.

Столкновение автобуса «ГорТранса» и легкового автомобиля на перекрёстке улиц Черняховского и Горького произошло во вторник, 10 июля, около 17:30.