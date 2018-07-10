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«Авто откинуло на крыльцо»: на проспекте Масленникова Renault столкнулся с Lada
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«Авто откинуло на крыльцо»: на проспекте Масленникова Renault столкнулся с Lada 

63.ru 7 часов назад
Фото: 63.ru
Отечественное авто остановилось у крыльца магазина
В Самаре сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП в Октябрьском районе. Во вторник, 10 июля, около 19:30 на пересечении проспекта Масленникова и Гая столкнулись Renault и ВАЗ-2114. Очевидцы разместили фотографии в группе «ДТП Самара».
— От удара отечественную легковушку выбросило на тротуар. Она остановилась только у крыльца магазина. К счастью, никто не входил и не выходил из него, — рассказали проезжавшие мимо водители. — А иномарка погнула ограждения и врезалась в дерево.
Тяжелую иномарку остановило дерево
По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал.
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