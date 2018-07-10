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Водителю большегруза вынесли приговор
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Водителю большегруза вынесли приговор 

ТВ-МИГ 7 часов назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото из группы «Подслушано автомобилистов | Владимир» соцсети «Вконтакте»
Октябрьский районный суд Владимира вынес обвинительный приговор 50-летнему жителю Башкирии, который признан виновным в совершении ДТП, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
Об этой страшной аварии, которая произошла в черте Владимира на федеральной трассе М-7, в ноябре прошлого года. «ТВ-МИГ» сообщал в своих публикациях «Двое погибших на „пекинке“ и „Пострадавшая в ДТП девочка умерла“.
Следствием установлено, что мужчина, управляя автомобилем „MAN“с полуприцепом-цистерной, двигался в сторону Москвы по левой полосе. На улице Лакина перед ним готовился повернуть налево водитель автомобиля „FordTransit“.
Областная прокуратура сообщает, что подсудимый двигался со скоростью более 60 километров в час, в результате чего не успел затормозить и врезался в »Ford», а затем совершил столкновение с легковыми автомобилями«ToyotaCorolla»и «MitsubishiLanser», которые ехали в сторону Нижнего Новгорода.
В результате ДТП водитель и два пассажира «Toyota»погибли на месте, пассажир«Lancer»скончался на месте, а водитель получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.
Внутри салона «Toyota»находились две девочки-близнеца. Обе были пристегнуты и находились в специальных удерживающих устройствах. Одна из близнецов была доставлена в реанимацию ОДКБ, но, к сожалению, спасти ее не удалось.
Соглашаясь с позицией прокурора, водителю большегруза назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в колонии-поселении, а также с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года.
В пользу потерпевших взыскано возмещение морального вреда в размере 2,5 миллионов рублей. Сумма взысканного материального вреда составила 178 тысяч рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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