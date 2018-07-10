Водителю большегруза вынесли приговор

Фото из группы «Подслушано автомобилистов | Владимир» соцсети «Вконтакте»

Октябрьский районный суд Владимира вынес обвинительный приговор 50-летнему жителю Башкирии, который признан виновным в совершении ДТП, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Об этой страшной аварии, которая произошла в черте Владимира на федеральной трассе М-7, в ноябре прошлого года. «ТВ-МИГ» сообщал в своих публикациях «Двое погибших на „пекинке“ и „Пострадавшая в ДТП девочка умерла“.

Следствием установлено, что мужчина, управляя автомобилем „MAN“с полуприцепом-цистерной, двигался в сторону Москвы по левой полосе. На улице Лакина перед ним готовился повернуть налево водитель автомобиля „FordTransit“.

Областная прокуратура сообщает, что подсудимый двигался со скоростью более 60 километров в час, в результате чего не успел затормозить и врезался в »Ford» , а затем совершил столкновение с легковыми автомобилями«ToyotaCorolla»и «MitsubishiLanser», которые ехали в сторону Нижнего Новгорода.

В результате ДТП водитель и два пассажира « Toyota »погибли на месте, пассажир«Lancer»скончался на месте, а водитель получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Внутри салона «Toyota»находились две девочки-близнеца. Обе были пристегнуты и находились в специальных удерживающих устройствах. Одна из близнецов была доставлена в реанимацию ОДКБ, но, к сожалению, спасти ее не удалось.

Соглашаясь с позицией прокурора, водителю большегруза назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в колонии-поселении, а также с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года.

В пользу потерпевших взыскано возмещение морального вреда в размере 2,5 миллионов рублей. Сумма взысканного материального вреда составила 178 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.