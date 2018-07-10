Москвичка, которую оскорбил водитель такси, отсудила 15 тысяч рублей

Жительница столицы призвала к ответу известную фирму такси, чей сотрудник устроил скандал и напал на нее во время поездки. На днях Никулинский суд Москвы удовлетворил иск пострадавшей пассажирки.

Как стало известно «КВ», инцидент произошел в декабре 2017 года. Москвичка утром заказала с помощью мобильного приложения Uber такси, чтобы добраться до работы по маршруту Ленинский проспект — улица Летниковская. При этом еще до прибытия автомобиля таксомоторная компания произвела списание денежных средств с ее банковской карты в размере 261 рубль. На вызов приехал водитель по имени Рамиль на «Хендай Солярис». Пассажирка села в автомобиль около 9.30, но в пути водитель начал вести себя неадекватно: не знал дороги, на предложения сократить время поездки и проследовать более коротким и быстрым маршрутом не отвечал. После того, как женщина указала таксисту, что он пропустил третий по счету поворот, мужчина резко остановил машину в районе дома по Ленинскому проспекту и начал оскорблять пассажирку. Та пыталась урезонить водителя и пообещала, что напишет жалобу в Uber, но эти слова только раззадорили грубияна и он со смехом заметил, что такие жалобы на него составляет «каждый второй пассажир, но ему все равно ничего не будет». Затем шофер вышел из автомобиля, открыл пассажирскую дверь и, продолжая оскорблять, схватил женщину за руку и вышвырнул на проезжую часть. После этого сел в иномарку и уехал. Как оказалось, таксист в результате сломал клиентке фитнес-браслет и порвал подкладку пальто.

— Я две недели не могла спать, появились тревога и страх за свою безопасность. В дальнейшем, собираясь обратиться в полицию, а также в суд, я потребовала от перевозчика предоставить данные водителя и его работодателя, но мне отказали, пояснив, что эти сведения конфиденциальны. Однако списанные с моей карты деньги все-таки вернули, — рассказала истица в суде. Женщина потребовала возместить ей душевные страдания, которые она оценила в 100 тысяч рублей. В свою очередь представитель ответчика в судебное заседание так и не пришел, поэтому было вынесено заочное решение.

Никулинский суд Москвы удовлетворил исковые требования и взыскал с Uber в пользу истицы компенсацию морального вреда в сумме 15 тысяч рублей, сообщила «КВ» пресс-секретарь суда Людмила Коснырева.

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