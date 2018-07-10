Нужна ли уголовная ответственность за отсутствие техосмотра?

Но поможет ли это снизить аварийность?

Бойкая, но не вполне легальная торговля диагностическими картами идет давно и масштабно. Страховые компании оттеснили специализированные станции в 2011 году, превратив осмотр еще в одну статью своих доходов. Заплатил страховому агенту тысячу рублей — и документ в кармане.

Проверку машины проходят лишь на бумаге — реальный техосмотр делают единицы. Неисправные авто все чаще провоцируют дорожные аварии, в том числе, с летальным исходом.

— На первый же день действия 170-го закона один только Росгосстрах аккредитовал 98 операторов техосмотра. Фактически это были операторы Росгосстраха, в которых не было ни производства, ни технологий — вообще ничего, — поясняет генеральный директор Союза организаций технических экспертов «ТехЭксперт» Сергей Зайцев

Фото: Пятый канал

И вот теперь, по инициативе Минэкономразвития , штрафы за езду без ТО вырастут более чем в два раза, а нелегальная проверка машин может обернуться тюремным сроком.

Штраф за отсутствие диагностической карты составит две тысячи рублей, а проведение ТО без необходимой аккредитации будет грозить уголовной ответственностью. Нововведения уже прошли согласование в Минэкономразвитии.

По информации «Известий», нарушения будут фиксировать с помощью дорожных камер, при этом выписывать штраф предлагают не чаще одного раза в сутки. Что касается нелегальных пунктов проведения ТО, то такая деятельность грозит либо штрафом в 300 тысяч рублей, либо лишением свободы до пяти лет. Самое суровое наказание будут применять в случаях, когда за мошенничеством занимается группа лиц или был получен особо крупный доход.

Фото: Пятый канал

Правда, не все уверены, что это решит проблему.

Автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что введение повышенных штрафов никак не отразится на дорожной ситуации:

— Я вообще проблемы-то не вижу. Во многих странах от техосмотра отказались. Потому что по любому закону — и по нашему, и по немецкому, и по американскому — ответственным за техническое состояние автомобиля является водитель. Он должен убедиться, что автомобиль исправен, и если автомобиль попадет в аварию, то отвечать будет водитель. Это первое.

Второе. На сегодняшний день сложилась схема техосмотра, которая устраивает вообще всех. Да, большая часть людей техосмотр вообще не проходит, а покупает. Ну и что? В любом случае, отвечает водитель. Сегодняшняя схема — участник этого процесса. Она всем удобна.

Количество аварий по вине технической неисправности автомобиля у нас увеличивается, конечно, но составляет ничтожную долю процента, и увеличивается в масштабах этой доли процента, — подчеркнул он в комментарии Пятому каналу.

Однако за последние пять лет количество ДТП с летальным исходом выросло в десять раз. По данным ГИБДД, в 2017 году в таких авариях погибли около тысячи человек и почти 9 тысяч получили ранения.

Официально торговля картами без проведения осмотра запрещена. При этом инициировать проверку можно только по доносу водителей. Но последние не спешат жаловаться: им действительно проще документ купить.

Фото: Пятый канал

Александр Холодов , председатель общественного движения «Комитет по защите прав автомобилистов», считает, что пока изменений ждать не стоит:

— Я абсолютно уверен, что этот законопроект ничего не изменит. Максимум, на что он может повлиять — это на стоимость техосмотра. Почти все автомобилисты сейчас просто покупают эту бумажку, потому что ее нужно купить и предоставить страховой компании. От того, что эти организации начнут страховать, значит, им придется уже в стоимость включать свои риски по оплате штрафа. Ну, на сто рублей увеличится стоимость карты, но проблема решена не будет, — отметил он в интервью Пятому каналу.

Фото: Вконтакте // Александр Холодов

Сейчас на подобных станциях техосмотр фактически проводит менеджер страховой компании. Проверка 67 узлов занимает время, которое требуется клиенту, чтобы достать из кошелька 1000 рублей. Полис ОСАГО без этого получить невозможно. А специализированные СТО популярностью не пользуются.

— Сейчас приезжает порядка двух-трех человек — это те люди, которые действительно хотят понять, технически исправен ли их автомобиль, понять чисто для себя… Данное направление бизнеса не очень рентабельно, — говорит Олег Бритвин, генеральный директор СТО.

Фото: Пятый канал

Так, считают эксперты, и будет, пока существующая схема удобна и предпочтительна для всех ее участников. А что же можно сделать?

— Если решать вопрос с техосмотром вообще, надо менять общие правила, — считает Александр Холодов. — Например, чтобы кто-то из участников рынка был заинтересован в чем-то другом. Например, автомобилист, получивший бумажку, мог в течение месяца обратиться на станцию, где ему ее выдали, и получить бесплатно ремонт своего автомобиля, если они не заметили какую-то неисправность.

Правда, специализированных СТО сейчас осталось очень мало — по вышеуказанным причинам. Многие разорились из-за нерентабельности. Так что процесс наведения порядка, похоже, будет длительным и непростым.

Анна Долгарева, Артур Ломидзе