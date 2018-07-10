«Мы выживем „Яндекс. Такси“ из города»: забастовка азовских таксистов собрала 40 машин

Водители простояли на площади с пяти до семи вечера

Таксисты «Яндекса» требуют, чтобы им вернули доплаты, уже пять дней. Большая часть из них уезжает работать в Ростов или Новочеркасск в часы пик, чтобы компания теряла клиентов. Сегодня на забастовке на главной площади города собрались сорок машин.

— Часть таксистов уже ушла работать в другие таксопарки, они заклеили надпись «Яндекс» на своих автомобилях. Причем возят тех же самых клиентов. Из-за того, что нет машин, пассажиры начинают пользоваться другими такси, — рассказал один из бастующих водителей Виктор Иванов

По словам Иванова, причина забастовки — резкое снижение оплаты труда водителей.

— Раньше я мог заработать две тысячи рублей выполнив 30 заказов. После отмены доплат мне для этой суммы нужно отвезти 50–60 клиентов, — отметил таксист.

Иванов считает, что если компания не пойдет на встречу водителям, то в Азове «больше не будет „Яндекса“.

— С нами должен встретиться представитель компании 18 июля. Если к этому времени ничего не решим, то начнем обдирать с машин атрибутику „Яндекса“. Мы уйдем в другие компании и выживем „Яндекс“ из Азова, — пригрозил он.

Ранее 161.ru отправили запрос в пресс-службу „Яндекс. Такси“, но ответа так и не последовало.