В Зеленоградске пешеходные переходы оборудуют подсветкой

В Зеленоградске три пешеходных перехода оснастят специальной подсветкой. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Подрядчик уже выбран и приступит к работам 13 июля текущего года, говорится в сообщении. По завершении подготовительного периода будут произведён монтаж и пуск светильников и регуляторов. Подсветка появится на переходе на ул. Тургенева. Кроме того, оборудование будет установлено на ул. Ленина возле музея, а также на пересечении улиц Ленина и Железнодорожной.

Главная задача этих приспособлений — обеспечение безопасности дорожного движения. Дополнительный световой сигнал привлекает внимание водителей к пешеходам, пересекающим проезжую часть.

В курортном городе на сегодняшний день специализированной подсветкой оборудованы три пешеходных перехода. Два из них находятся на ул. Тургенева, в районе гимназии «Вектор» и у ФОКа. Третий — на ул. Железнодорожной.