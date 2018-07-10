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В Зеленоградске пешеходные переходы оборудуют подсветкой
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В Зеленоградске пешеходные переходы оборудуют подсветкой 

Клопс.Ru 6 часов назад
Фото: Клопс.Ru
В Зеленоградске три пешеходных перехода оснастят специальной подсветкой. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Подрядчик уже выбран и приступит к работам 13 июля текущего года, говорится в сообщении. По завершении подготовительного периода будут произведён монтаж и пуск светильников и регуляторов. Подсветка появится на переходе на ул. Тургенева. Кроме того, оборудование будет установлено на ул. Ленина возле музея, а также на пересечении улиц Ленина и Железнодорожной.
Главная задача этих приспособлений — обеспечение безопасности дорожного движения. Дополнительный световой сигнал привлекает внимание водителей к пешеходам, пересекающим проезжую часть.
В курортном городе на сегодняшний день специализированной подсветкой оборудованы три пешеходных перехода. Два из них находятся на ул. Тургенева, в районе гимназии «Вектор» и у ФОКа. Третий — на ул. Железнодорожной.
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