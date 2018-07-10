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В Железнодорожном районе заделали огромную яму, в которой автовладелец лишился бампера
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В Железнодорожном районе заделали огромную яму, в которой автовладелец лишился бампера 

e1.ru 5 часов назад
Фото: e1.ru
Сегодня на улице Ереванской водитель лишился бампера и крепления для него, провалившись в огромную яму на дороге. Мужчина не смог оценить глубину выбоины из-за того, что она была заполнена дождевой водой.
В отделе по благоустройству Железнодорожного района проблему признали, заявив, что дорога сильно изношена.
Вскоре на Ереванскую приехали сотрудники ремонтной бригады, которые исправили проблемный участок и установили вблизи него дорожные знаки, предупреждающие автовладельцев о необходимости сбросить скорость на неровной дороге и быть внимательнее. В глубокую яму засыпали щебень.
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