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KIA Rio, Hyundai Solaris и Hyundai Creta стали самыми продаваемыми новыми иномарками в РФ в январе-июне
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KIA Rio, Hyundai Solaris и Hyundai Creta стали самыми продаваемыми новыми иномарками в РФ в январе-июне 

Агентство «Москва» 15 часов назад
Автомобили KIA Rio, Hyundai Solaris и Hyundai Creta стали самыми продаваемыми среди новых иномарок в России в январе-июне 2018 г., сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».
«Эксперты аналитического агентства «Автостат» составили рейтинг самых продаваемых новых иномарок в России по итогам шести месяцев 2018 г. Лидерство в этом рейтинге, как и в целом по рынку, сохраняет KIA Rio, который с января по июнь нынешнего года разошелся тиражом в 51 тыс. 558 единиц. Второе место среди самых продаваемых иномарок в стране занимает седан Hyundai Solaris с результатом 33 тыс. 857 машин. Замыкает тройку лидеров еще одна модель Hyundai — кроссовер Creta — 33 тыс. 224 штук», — говорится в сообщении.
Уточняется, что четвертый в рейтинге — седан Volkswagen Polo, продажи которого в I полугодии 2018 г. составили 26 тыс. 966 автомобилей. Пятый — кроссовер Renault Duster с реализованными 21 тыс. 920 машинами. Шестая позиция принадлежит лифтбеку Skoda Rapid, который в январе-июне выбрали 16 тыс. 964 россиянина. На седьмом месте — кроссовер KIA Sportage с проданными 16 тыс. 660 экземплярами.
«В Топ-10 российского рынка новых иномарок по итогам шести месяцев 2018 г. попали и три модели Renault. Седан Logan — восьмой. Его продажи составили 16 тыс. 119 экземпляров. Хэтчбек Sandero с показателем 15 тыс. 781 проданный автомобиль — на девятом месте. При этом до 80% продаж здесь приходится на Sandero Stepway. Замкнул 10-ку лидеров кроссовер Renault Kaptur, результат которого составил 15 тыс. 589 машин», — добавили в пресс-службе.
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