KIA Rio, Hyundai Solaris и Hyundai Creta стали самыми продаваемыми новыми иномарками в РФ в январе-июне

Автомобили KIA Rio, Hyundai Solaris и Hyundai Creta стали самыми продаваемыми среди новых иномарок в России в январе-июне 2018 г., сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».

«Эксперты аналитического агентства «Автостат» составили рейтинг самых продаваемых новых иномарок в России по итогам шести месяцев 2018 г. Лидерство в этом рейтинге, как и в целом по рынку, сохраняет KIA Rio, который с января по июнь нынешнего года разошелся тиражом в 51 тыс. 558 единиц. Второе место среди самых продаваемых иномарок в стране занимает седан Hyundai Solaris с результатом 33 тыс. 857 машин. Замыкает тройку лидеров еще одна модель Hyundai — кроссовер Creta — 33 тыс. 224 штук», — говорится в сообщении.