Компания Nissan признала нарушения при проверке машин

Цитата из официального сообщения: «После повторной проверки подтверждено, что все произведённые автомобили, за исключением модели Nissan GT-R, соответствуют японским нормам безопасности». Что не так со спорткупе, остаётся только гадать.

Компания Nissan признала нарушения при проверке машин

Осенью прошлого года Nissan был вынужден отозвать в Японии больше миллиона автомобилей, поскольку в процедуре их финальной проверки обнаружились нарушения. Теперь компания отчиталась о результатах собственного расследования и признала два проступка. Во-первых, тесты на вредные выбросы и экономичность «отклонялись от предписанных условий испытаний». Во-вторых, отчёты об инспекциях «создавались на основе изменённых значений измерений».

Вместо босса Хирото Саикавы извиняться вышел администратор Ясухиро Ямаучи (слева). Компания сожалеет о беспокойстве и неудобствах, совершает упреждающие действия для предотвращения подобных инцидентов.

Однако Nissan гарантирует соответствие спецификаций по выбросам в выхлопных газах и отсутствие ошибок в показателях экономии топлива. Всестороннее расследование продолжится с участием юридической фирмы Nishimura & Asahi. Отчётные документы отправлены в японское министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма. Если не всплывут новые факты о нарушениях, скандал можно будет считать исчерпанным. Акции Ниссана на Токийской бирже поначалу упали на 4,6%, но уже отыграли 2,7%.

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