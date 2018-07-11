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В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
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В Иране переполненный пассажирский автобус столкнулся с нефтяным танкером и взорвался 

ТК «Звезда» 11 июля 2018
Причины столкновения остаются неизвестны. На месте трагедии работают специалисты.
На западе Ирана, в городе Сенендедж, произошла крупная авария. Там нефтяной танкер столкнулся с автобусом с пассажирами. В результате инцидента погибли как минимум 27 человек, передает BreakingNNow.
Авария произошла в ночь с 10 на 11 июля. Находившееся неподалеку очевидцы успели запечатлеть инцидент на видео. На кадрах видно, что и автобус, и танкер охвачены мощным пламенем.
На месте проишествия работают специалисты. Точное количество жертв не сообщается.
Причины возникновения трагедии остаются неизвестными. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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